Un cycliste et une voiture percutés à Zollikofen: cinq blessés

Keystone-SDA

Cinq personnes ont été blessées dans un accident de la circulation lundi à Zollikofen (BE). Elles ont été emmenées en ambulance à l'hôpital, indique mardi la police cantonale bernoise dans un communiqué.

1 minute

(Keystone-ATS) Alors qu’elle circulait sur la Bernstrasse en direction de Zollikofen, une automobiliste a percuté un cycliste, qui a chuté et s’est grièvement blessé. Peu de temps après, la même conductrice est entrée en collision avec une voiture qui la précédait.

Elle a été blessée, tout comme les trois occupants de la deuxième voiture. La route a été fermée pendant environ trois heures. Une enquête est en cours, précise encore la police.