Un cycliste grièvement blessé à Nidau (BE)

Keystone-SDA

Un cycliste a été grièvement blessé jeudi à Nidau lors d'un accident avec son vélo électrique. Il a été conduit à l'hôpital et la police cantonale bernoise a ouvert une enquête.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les forces de l’ordre ont été averties ultérieurement d’un accident survenu sur la Burgeralle à Nidau peu après 14h50, indiquent-elles dans un communiqué. Selon les premières informations, le cycliste a perdu le contrôle de son vélo électrique pour des raisons indéterminées et a chuté.

Des tiers ont immédiatement prodigué les premiers secours à l’homme grièvement blessé, avant qu’une équipe d’ambulancières et d’ambulanciers ne le prenne en charge et ne le conduise à l’hôpital. La police a ouvert une enquête afin de déterminer les causes et circonstances exactes de l’accident. Elle recherche aussi des témoins qui peuvent la renseigner à ce sujet.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

