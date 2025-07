Un cycliste perd la vie en direction de Val-dIlliez (VS)

Un Allemand de 35 ans est décédé samedi après-midi dans un accident de la circulation entre les Crosets et Val-d'Illiez (VS). Pour une raison encore indéterminée, l'homme a perdu le contrôle de son vélo et a violemment chuté au sol.

(Keystone-ATS) Les secours dépêchés sur les lieux n’ont pu que constater le décès du cycliste, a indiqué la police valaisanne dimanche. La route des Crosets a été fermée à la circulation pendant toute la durée de l’intervention.