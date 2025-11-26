Un déficit de 5,8 millions au budget 2026 de La Chaux-de-Fonds (NE)

Keystone-SDA

Le budget 2026 de la ville de La Chaux-de-Fonds (NE) prévoit un déficit de 5,8 millions de francs pour un total des charges de 296 millions. Il se situe légèrement en-dessous du précédent budget, qui affichait une perte de 6,2 millions.

2 minutes

(Keystone-ATS) Dans un contexte incertain, marqué notamment par «les décisions erratiques» du président américain Donald Trump qui «rendent les perspectives hasardeuses», les autorités chaux-de-fonnières se sont montrées prudentes au moment d’élaborer le budget 2026, écrivent-elles mercredi dans un communiqué.

Au niveau des biens, services et marchandises, la légère inflation attendue est compensée par une baisse des prix de l’énergie. Ce poste se montera à 43,4 millions de francs en 2026, contre 43,0 millions pour 2025.

Les charges de personnel augmentent de manière maîtrisée. Cette progression s’explique par la compensation du renchérissement, mais aussi par une légère augmentation des effectifs, essentiellement à l’école obligatoire.

Dans les charges non maîtrisées par les autorités communales, on constate une stabilisation à 7,4 millions de la participation au pot commun des transports, après une forte hausse en 2025. Par contre, la charge de transfert pour la participation aux institutions sociales augmente de près de 1,2 million pour atteindre 18,8 millions. Les dossiers d’aide sociale et les bénéficiaires des subsides LAMAL sont en effet à la hausse.

Conjoncture incertaine

En raison de la conjoncture incertaine, les autorités ont prévu un impôt sur les personnes morales en contraction (18,7 millions) alors que celui sur les personnes physiques augmente légèrement (81,3 millions). Quant à l’impôt sur les frontaliers (16,5 millions), il devrait être semblable à celui de 2025 après des années d’augmentation.

Enfin, le budget prévoit un prélèvement de 2,1 million à la réserve de politique conjoncturelle.

Le montant investi en 2026 devrait être de 48,6 millions de francs, contre 49,9 millions lors de l’exercice précédent. Les principaux chantiers concerneront notamment l’anneau d’athlétisme, le centre des archives (CAP) ainsi que la revalorisation des anciens abattoirs et de l’Hôtel-de-Ville.