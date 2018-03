Un démineur suisse tué en Bosnie

L'ONU a annoncé la nouvelle ce jeudi. Une nouvelle aussitôt confirmée par Oswald Sigg, le porte-parole du Département fédéral de la Défense. Le citoyen suisse a été tué en compagnie d'un démineur Bosno-Serbe et d'un policier local. Ironie du sort. Trois personnes sont mortes et une grièvement a été grièvement blessée, alors qu'elles déplaçaient les corps de deux pêcheurs bosniaques tués lundi sur un champ de mines. Pour l'heure toutefois, on ne connaît pas l'identité du Suisse. Le département fédéral de la Défense pense qu'il ne s'agit pas d'un membre des Bérets jaunes suisses déployés en Bosnie. On estime à un million le nombre de mines dispersées dans 19'000 terrains sur le territoire bosniaque en conséquence de la guerre de 1992-95. Quelque 1'200 accidents dus à des mines ont été signalés entre la fin de la guerre et mars dernier, dont 40 pour cent ont été mortels et 20 pour cent ont touché des enfants. swissinfo avec les agences

