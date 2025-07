Un des plus vieux réservoirs de Lausanne rénové et modernisé

Keystone-SDA

Un des trois plus vieux réservoirs encore en activité à Lausanne, celui de Montalègre, fait peau neuve. Il a été entièrement rénové et modernisé après trois ans de travaux. L'installation a été inaugurée jeudi soir par la Ville, en présence des municipaux Pierre-Antoine Hildbrand (économie) et Natacha Litzistorf (environnement).

1 minute

(Keystone-ATS) « L’ouvrage, essentiel à l’alimentation en eau potable de plusieurs quartiers lausannois, entre désormais dans une nouvelle phase de service avec des équipements conformes aux normes les plus récentes et une capacité de stockage optimisée. Les aménagements paysagers ont aussi été repensés avec la création d’une nouvelle promenade et d’un parc pour apporter plus de convivialité et de biodiversité », a indiqué vendredi la Municiplaité lausannoise dans un communiqué.

Mis en service en 1901, le site de Montalègre est composé de deux cuves et d’une station de pompage. Les travaux réalisés ont permis la reconstruction complète de la première cuve, arrivée en fin de vie, et la réhabilitation de la seconde cuve ainsi que la création d’une nouvelle station de pompage.

« Ces infrastructures modernes garantissent la sécurité de l’approvisionnement en eau pour les décennies à venir, tout en répondant aux exigences de l’Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW) », assure la Ville. La capacité totale de stockage de 10’500 m3 permet de garantir l’autonomie du système même en cas de forte consommation ou en situation d’urgence, souligne-t-elle.