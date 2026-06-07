Un duo de cambrioleurs pris sur le fait à Villars-sur-Glâne

Keystone-SDA

Samedi en début de soirée, la police a arrêté deux cambrioleurs, surpris en flagrant délit à Villars-sur-Glâne. Les deux hommes ont avoué les faits.

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(Keystone-ATS) Samedi à 18h30, un propriétaire de la région a appelé la police pour signaler qu’il venait de mettre en fuite deux cambrioleurs, explique la police cantonale de Fribourg dans un communiqué dimanche. Les agents ont pu rapidement interpeller le premier homme à pied.

Un chien policier a ensuite conduit une autre patrouille dans une forêt à proximité, où elle a pu interpeller le second auteur présumé. Les deux hommes, des ressortissants roumains, ont 59 et 33 ans. Ils ont avoué les faits et le butin a été récupéré dans la forêt. La police indique maintenant enquêter pour déterminer si les deux hommes sont aussi impliqués dans d’autres infractions.