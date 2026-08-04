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Un enfant blessé par la chute d’un arbre pendant la tempête (BE)

Keystone-SDA

Un enfant a été heurté lundi soir par un arbre tombé à Bützberg, sur la commune de Thunstetten (BE). Blessé, il a été emmené en ambulance à l'hôpital.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Lors de l’arrivée des secours, l’enfant était coincé sous un tilleul tombé en raison de la tempête. Selon les premières constatations, le malheureux circulait à vélo lorsqu’il a été heurté par une branche. Les secours l’ont sorti de sa mauvaise posture et lui ont prodigué les premiers soins sur place, avant de le transporter à l’hôpital.

La route a été complètement fermée à la circulation pendant une heure environ. Une enquête a été ouverte.

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