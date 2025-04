Un enfant violé toutes les 30 minutes en RDC en janvier et février

Keystone-SDA

Un enfant a été violé toutes les trente minutes en janvier et en février dans l'est de la Républiuque démocratique du Congo (RDC) au moment des affrontements les plus violents. L'ONU a appelé vendredi à poursuivre les responsables.

(Keystone-ATS) « C’est une crise systématique », a affirmé à la presse à Genève un porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) depuis la région. « C’est une arme de guerre », ajoute-t-il.

Selon les estimations, près de 10’000 personnes ont été victimes de violences sexuelles en janvier et février, alors que les rebelles du M23 reprenaient plusieurs villes de l’est de la RDC. Parmi elles, 35 à 45% étaient des enfants.

« La part des violences sexuelles contre les enfants n’a jamais été aussi importante », selon le porte-parole. Or, l’UNICEF ne pourra plus protéger 250’000 enfants d’ici trois mois si les financements ne sont pas renouvelés.

Et en 2026, près de deux millions de personnes ne pourront être observées pour évaluer la malnutrition dans la région, ajoute le porte-parole. Il y a deux semaines, l’ONU avait parlé d’une augmentation de plus de 270% des violences sexuelles.

Des centaines de victimes d’exécutions extrajudiciaires ont aussi été identifiées. Les affrontements avaient fait au total des milliers de tués dans l’est du pays. Plus de 1000 violations des droits humains ont été observées, ajoute l’ONU.