Un espion du FBI, client de banques suisses? 03. mars 2001 - 18:02 Aux Etats-Unis, le procureur qui poursuit l'espion Robert Hanssen repousse l'inculpation de cet ancien haut responsable du FBI, la police fédérale. Outre une liste des informations fournies depuis 1985 par Hanssen à la Russie, les enquêteurs cherchent l'argent que Moscou aurait versé à l'espion américain: près d'un million et demi de dollars qui auraient transité par des comptes en Suisse. Quand ils ont arrêté Robert Hanssen le mois dernier, les enquêteurs américains l'ont pris la main dans le sac. Le haut responsable du FBI était en train de déposer des documents top secrets dans un parc à l'intention de ses contacts russes. Par ailleurs, son attaché-case renfermait son passeport ainsi que des relevés de comptes ouverts auprès de deux banques helvétiques, le Credit Suisse et la Banque Leu. Les enquêteurs en déduisent que Robert Hanssen s'apprêtait à quitter les Etats-Unis. Cependant, le dossier en possession du FBI semble moins compromettant que ce que les enquêteurs avaient initialement annoncé, à tel point qu'ils ont demandé au magistrat saisi de l'affaire de reporter l'inculpation de Robert Hanssen au 21 mai. Les documents d'accusation laissent en effet apparaître un trou dans les activités d'espionnage de Hanssen pour la période allant de 1992 à 1999. De plus, ses comptes bancaires en Suisse font état de soldes relativement peu élevés, et en tout cas, nettement inférieurs au million et demi de dollars qu'il est accusé d'avoir reçu de Moscou. Le procureur maintient cependant que les comptes en Suisse ont joue un rôle crucial dans l'affaire Hanssen. "Bien sûr, la possession de comptes bancaires en Suisse ne signifie pas grand-chose en elle-même. Mais dans cette affaire, elle doit être considérée dans le contexte d'un complot d'espionnage", notent ainsi les documents d'accusation. Le report de l'inculpation permet aux enquêteurs de négocier avec l'espion présumé. Les enquêteurs veulent connaître la teneur des informations vendues par Robert Hanssen à la Russie de 92 à 99. Ils veulent aussi savoir où est passé l'argent versé par Moscou. En échange, il tentera d'éviter la peine de mort, et peut-être même, la prison à perpétuité. Marie-Christine Bonzom, Washington