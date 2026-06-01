Un film muet disparu retrouvé à Cinémathèque suisse

Un film muet disparu retrouvé à la Cinémathèque suisse Keystone-SDA

Un film muet, longtemps considéré comme disparu, a été identifié dans les collections de la Cinémathèque suisse. Ce court-métrage de 1900 a pu être restauré et attribué au réalisateur britannique Robert W. Paul.

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(Keystone-ATS) Ce film intitulé «Diving for Treasure» met en scène deux plongeurs lourdement équipés pour repêcher un coffre à trésors enfoui dans une épave. Il a été mis en ligne en avril dernier sur la plateforme des films restaurés de la Cinémathèque sous le titre «Scaphandriers».

Cette copie est très probablement la seule existante, selon Patrick Friel, le spécialiste qui a identifié l’oeuvre. Pour ce professeur au Columbia College de Chicago, il s’agit d’une «découverte majeure». «Robert W. Paul est une figure fondatrice de l’histoire du cinéma et l’un des plus importants producteurs et cinéastes britanniques «, explique-t-il lundi cité dans un communiqué.

Expérimentations visuelles

L’identification est également confirmée par Ian Christie, professeur émérite au Birkbeck College de Londres et auteur d’un blog de référence consacré aux débuts du cinéma anglais. Dans un article consacré à cette découverte, il souligne l’importance historique du film, notamment pour ses expérimentations visuelles.

Les scènes sous-marines y sont recréées grâce à un dispositif ingénieux utilisant un aquarium placé devant la caméra, une trouvaille qui fit l’admiration du Prince de Galles à sa sortie, raconte-t-il. Le film a été restauré en 2005 à partir d’une copie nitrate d’époque grâce à la collaboration de divers laboratoires et de spécialistes suisses, précise la Cinémathèque.

«Diving for Treasure» a bénéficié d’une restitution de ses teintages selon le procédé Desmet, une technique utilisée pour recréer les couleurs des films muets du début du XXe siècle. Numérisée en 2021, cette version restaurée est désormais accompagnée au piano par Enrico Camponovo et disponible gratuitement sur la plateforme de films restaurés de l’institution suisse.