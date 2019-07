Un orphelin alsacien de "Malgré-nous" a porté plainte à Strasbourg contre l'Allemagne pour crime contre l'humanité. Il espère obtenir une indemnisation équivalente à celles qui sont touchées par les orphelins de soldats allemands.

Président de l'association "Orphelins de pères Malgré-nous d'Alsace et de Moselle", Gérard Michel a déposé une plainte avec constitution de partie civile au parquet de Strasbourg pour l'incorporation de force de son père et de son oncle en 1944 et 1943.

"L'Allemagne refuse de nous indemniser au même titre que les orphelins allemands en disant que nous ne sommes pas Allemands, alors qu'ils ont entraîné nos papas en leur mettant la nationalité allemande sur le dos, qu'ils le veuillent ou non", a-t-il dit mardi à l'AFP, confirmant une information du journal L'Alsace.

Incorporés de force

Les "Malgré-nous" ce sont quelque 130'000 Alsaciens et Mosellans incorporés de force à partir de 1942 dans la Wehrmacht. Ils ont été indemnisés après un accord trouvé en 1981 entre la France et l'Allemagne. Mais ils ne bénéficient pas d'une pension allemande, ayant été reconnus comme des anciens combattants français.

"Mon père est enterré dans une fosse commune en Pologne, comme tant d'autres, et l'Allemagne ne s'est même pas excusée", a dénoncé le Président de l'association "Orphelins de pères Malgré-nous d'Alsace et de Moselle". Gérard Michel rappelle que "500 jeunes gens ont été tués parce qu'ils ne voulaient pas rejoindre les Allemands".

En février, la révélation qu'une poignée de collaborateurs du régime nazi percevaient toujours une pension allemande en Belgique avait suscité l'indignation. Ces pensions sont versées chaque mois, en vertu d'un loi allemande, aux habitants de la Flandre ou de la Wallonie qui se sont engagés aux côtés de l'armée allemande.

