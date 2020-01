Un Français de 38 ans domicilié dans le Doubs a été emporté jeudi dans une avalanche aux abords d'une station de ski du Japon. Piégé par la neige alors qu'il se trouvait avec sept autres Français dans une zone jugée dangereuse et interdite, hors piste, il est décédé, ont confirmé vendredi les secours japonais.

Son corps a été retrouvé près de la station Tomamu, sur l'île septentrionale de Hokkaido, selon un bref communiqué de la police. Les sept autres personnes sont saines et sauves. Le groupe était accompagné d'un guide de haute-montagne, d'après L'Est Républicain. La victime était un père de famille de la région de Besançon, dans le Doubs, chef d'entreprise et amateur de sport, précise le quotidien.

