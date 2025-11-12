Un geste en faveur du logement dans les villages de montagne

Keystone-SDA

Le Valais souhaite encourager la construction de logements d'utilité publique. Le Grand Conseil valaisan a adopté mercredi un postulat du Centre du Haut-Valais qui demande une révision de la loi sur le logement.

(Keystone-ATS) L’objectif du Centre du Haut-Valais, qui a accepté de transformer sa motion en postulat, est d’encourager de manière ciblée la construction de logements d’utilité publique dans les 40 communes de montagne du canton. Le texte demande aussi de contribuer à atteindre les objectifs de politique régionale visant l’évolution décentralisée du logement et le renforcement économique des régions périphériques.

Ses députés estiment qu’il s’agit en particulier d’ancrer dans la loi ou de renforcer des mesures existantes destinées aux maîtres d’ouvrage d’utilité publique: L’idée est de créer des prêts à taux d’intérêt préférentiels et des prêts de contribution à fonds perdu allant jusqu’à 6% des coûts d’investissement. Ces deux cas de figure sont en vigueur dans les Grisons.

Uniquement des résidences principales

Pour le Centre du Haut-Valais, il faut également adapter les critères d’éligibilité pour toucher les aides destinées aux communes de montagne. «Les limites de revenu et de fortune fixées pour bénéficier de l’encouragement à la construction de logements, dans les régions de montagne, doivent être examinés et adaptés si nécessaire, de sorte que les jeunes familles et les personnes à revenu moyen puissent en bénéficier.»

Les logements bénéficiaires d’aides doivent être uniquement des résidences principales, précise le texte. Enfin, cette mesure d’encouragement doit être pérennisée sur le long terme.

De motion à postulat

L’UDC du Valais romand, par son chef de groupe Grégory Logean, a demandé que cette motion soit transformée en postulat. Une requête identique a été exprimée par Kathleen Rossier Moll (PLR) pour qui, «avant de vouloir modifier la loi, il est indispensable que le Conseil d’Etat puisse analyser les mesures proposées et leurs incidences financières.» A la suite de ces deux prises de paroles, le Centre du Haut-Valais a accepté de transformer son texte en postulat, bénéficiant ainsi d’un soutien unanime du Parlement.

Le dossier passe désormais dans les mains du Conseil d’Etat pour réponse.