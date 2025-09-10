Un groupe français va racheter le Musée de Chaplin à Corsier (VD)

Chaplin's World à Corsier-sur-Vevey (VD) va être racheté par un groupe français. Museum Studio, entité de Compagnie Chargeurs Invest, et le Groupe Fribourg ont annoncé mercredi le projet d'acquisition. Les nouveaux propriétaires veulent donner un nouvel élan au musée.

(Keystone-ATS) «Museum Studio et le Groupe Fribourg sont entrés en discussions exclusives en vue d’acquérir les 14 hectares ainsi que la société d’exploitation de Chaplin’s World. Fort de son expérience internationale dans la production d’expositions et le développement d’expériences immersives grand public, Museum Studio entend renforcer ce lieu unique dans son rayonnement international, à la hauteur du génie créateur de Charlie Chaplin», écrivent-ils.

La transaction, à bout touchant selon un porte-parole interrogé par Keystone-ATS, inclut l’exploitation du musée, mais également l’ensemble du domaine, ainsi que la propriété immatérielle associée à l’univers de l’artiste dans le cadre muséal, est-il précisé. Le montant de la transaction n’est pas encore connu.

La société Museum Studio, leader mondial de l’ingénierie et de la production culturelle au service des musées, des marques et des fondations, est une division du groupe Compagnie Chargeurs Invest, fondé en 1872 et sis à Paris. Le Groupe Fribourg (groupe familial alsacien) est, lui, l’actionnaire de référence de Compagnie Chargeurs Invest (près de 70%).

Nouveaux investissements en vue

«Cette transaction doit inclure les droits scénographiques et droits associés auprès de ses fondateurs, dont Philippe Meylan et Yves Durand, ainsi que la société d’exploitation de Chaplin’s World et les aménagements associés auprès de By Grévin, filiale du groupe Compagnie des Alpes», détenteur actuel du musée, précise le communiqué.

Il est aussi indiqué que «l’acquisition projetée conduira Museum Studio à reprendre les droits d’exploitation et droits associés, tandis que les composantes d’infrastructures immobilières seront a priori acquises par l’actionnaire de contrôle de Compagnie Chargeurs Invest». Celles-ci seront «mises à disposition de l’exploitation dans le cadre d’une relation contractuelle de marché qui sera soumise au régime des conventions réglementées».

Les nouveaux propriétaires et exploitants assurent dans leur communiqué vouloir investir dans le musée et «développer mondialement» Chaplin’s World. «L’ambition de Museum Studio est de renforcer cette formidable aventure culturelle (…) et de renouveler la dynamique du musée, afin d’en faire une nouvelle destination culturelle accessible et ouverte à tous les publics».

Expos immersives itinérantes

Concrètement, il s’agira «d’enrichir les expériences proposées aux visiteurs, inscrire la programmation du musée dans le rythme des grands rendez-vous culturels, festifs et touristiques de la Riviera vaudoise, et développer de nouvelles formes de médiation ainsi que des actions pédagogiques».

A l’échelle internationale, Museum Studio «ambitionne de concevoir des expositions immersives autour des grands thèmes et sentiments universels chers à Chaplin, appelées à voyager et à rayonner dans le monde entier».

Cette opération de rachat reste soumise à la finalisation des discussions en cours entre les différentes parties prenantes et, le cas échéant, aux autorisations et agréments préalables ainsi qu’à certaines conditions suspensives usuelles, relève encore le communiqué.

Inauguré en 2016

Inauguré en 2016 au Manoir du Ban à Corsier-sur-Vevey, là même où Charlie Chaplin a vécu pendant 25 ans, Chaplin’s World propose une expérience immersive sur plus de 4000 m2 d’exposition. Il comprend notamment un studio de cinéma, des décors minutieusement reconstitués, des dizaines de personnages de cire, des archives inédites, ainsi qu’un parc de cinq hectares.

Chaplin’s World a déjà accueilli en près de dix ans plus d’un million et demi de visiteurs issus de 70 pays. Il a reçu plusieurs distinctions internationales, dont celle de Meilleur Musée d’Europe en 2018.

Difficultés financières

Après un bon début, le musée dédié à la vie et à l’oeuvre de Charlie Chaplin, a subi un ralentissement de sa fréquentation depuis 2019, avant d’être touché par la crise de la pandémie de coronavirus. Depuis 2019, la société propriétaire de Chaplin’s World n’amortissait plus le prêt de 10 millions qui lui avait été accordé par l’Etat de Vaud pour l’aménagement du musée.

Pour rappel, en 2013, les dix communes de la Riviera avaient accepté de cautionner solidairement à hauteur de 80% un prêt sans intérêt de 10 millions de francs du Canton. Ce prêt avait permis de lancer les travaux, permettant l’ouverture du musée en avril 2016. Depuis lors, la société propriétaire avait versé 455’000 francs en 2017 et 2018, mais rien en 2019, 2020 et 2021.