Un homme a été mortellement enseveli à Guschelmuth (FR)

Keystone-SDA

Un homme de 55 ans est décédé samedi vers 16h30 à Guschelmuth (Courchelmont) dans le canton de Fribourg alors qu'il effectuait des travaux de réparation d’une conduite d’eau. La victime a été ensevelie sous de la terre.

1 minute

(Keystone-ATS) L’homme avait utilisé une pelleteuse afin de réparer une conduite d’eau. «A un moment donné, la personne s’est retrouvée dans la fouille, à une profondeur d’environ deux mètres. Pour des raisons inconnues, la terre a cédé et l’a ensevelie», a indiqué lundi la police fribourgeoise.

Malgré l’intervention rapide de l’ambulance de Morat et du SMUR, l’homme est décédé sur place. Une enquête a été ouverte.

