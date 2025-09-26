Un homme armé cambriole une station-service à Gland

Keystone-SDA

Un homme armé a volé vendredi à l'aube l'argent d'une station-service à Gland (VD). Il a ensuite pris la fuite avec un complice sur une trottinette électrique, a indiqué la police cantonale. L'employée de la station-service n'a pas été blessée physiquement, mais elle a été fortement choquée.

(Keystone-ATS) Le brigandage a eu lieu vers 05h00 du matin, précise la police dans un communiqué. C’est sous la menace d’une arme que l’homme s’est fait remettre la somme d’argent par l’employée. Un important dispositif policier a rapidement été mis en place dans le but de retrouver les auteurs de ce brigandage. Une enquête a été ouverte par le Ministère public et la police lance un appel à témoins.