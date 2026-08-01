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Un homme décède dans l’incendie de son appartement à Ittigen (BE)

Keystone-SDA

Un homme a perdu vie samedi matin tôt dans l'incendie de son appartement à Ittigen (BE). Découvert inconscient dans les escaliers, il a été emmené à l’hôpital et y est décédé peu après. Trois personnes ont été hospitalisées pour suspicion d’une intoxication à la fumée.

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1 minute

(Keystone-ATS) Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l’incendie et du décès, a indiqué la police cantonale bernoise. Les sapeurs-pompiers dépêchés sur place ont rapidement éteint le feu. Les autres habitants de l’immeuble ont quitté le bâtiment par leurs propres moyens.

A propos du défunt, des indices concrets laissent présumer de son identité, celle-ci devant encore formellement intervenir, précise le communiqué. L’appartement dans lequel l’incendie s’est déclaré est fortement endommagé et n’est plus habitable. Les autres logements n’ont pas été touchés par les flammes.

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