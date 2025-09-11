La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Un homme en fauteuil roulant tué à l’arme blanche à Lyon

Un homme en fauteuil roulant a été tué mercredi soir à Lyon. Il a été frappé au cou avec une arme blanche, a appris jeudi l'AFP de sources proches de l'enquête.

(Keystone-ATS) La victime était en arrêt cardio-respiratoire quand les secours sont arrivés, et ils n’ont pas pu la ranimer, ont précisé les pompiers. Un passant les avait alertés peu avant 22h30 de cette agression survenue près d’une barre d’immeubles dans le 9e arrondissement.

La victime, de nationalité irakienne et née en 1979, habitait dans la rue, a précisé une source proche du dossier. Selon un témoin, un homme l’attendait et l’a frappé au cou. L’auteur «a ensuite pris la fuite à pied», a-t-elle précisé.

Jeudi matin, des traces de sang restaient visibles sur place et le gardien de l’immeuble tentait de les nettoyer. «Il y avait du sang à l’intérieur de l’immeuble», sur «les vitres, la porte et toute l’entrée», a-t-il expliqué. La victime était «quelqu’un de très discret, correct», a ajouté le gardien.

«C’était une personne vulnérable, en fauteuil roulant, qui ne marche pas» et «un voisin sans problème (…) qui ne parlait à personne», a ajouté une habitante de l’immeuble. Après avoir entendu «comme une altercation», son mari est descendu et a porté secours à la victime, a-t-elle ajouté. «Il s’est pris un coup de machette au niveau de la carotide», a-t-elle assuré.

