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Un homme gravement blessé par la chute d’arbres à Berne

Keystone-SDA

Un visiteur du petit zoo Dälhölzli de Berne a été gravement blessé mardi soir à la suite d'une chute d'arbres consécutive au violent orage qui s'est abattu sur la capitale fédérale en fin d'après-midi. L'homme a été secouru par les pompiers, puis transporté à l'hôpital.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’accident s’est produit peu avant 17h35, alors que l’homme traversait une passerelle en bois près de l’enclos des bisons. Il a été heurté et coincé par les branches de deux hêtres et un frêne, a précisé la police cantonale bernoise mercredi.

Les pompiers professionnels bernois sont parvenus à dégager l’homme grièvement blessé. Après avoir reçu les premiers soins sur place, il a été transporté à l’hôpital en ambulance. Aucun animal n’a été blessé par la chute des arbres. La police a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

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