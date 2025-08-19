La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Un homme jugé pour avoir filmé ses collègues dans leurs vestiaires

Keystone-SDA

Le procès d'un homme qui avait caché une caméra dans les vestiaires de ses collègues femmes a eu lieu mardi devant le Tribunal de police de Genève. Les faits se sont produits entre 2019 et le 31 mai 2021, à la Migros de la gare Cornavin.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’homme âgé de 30 ans, qui avait été licencié après la découverte fortuite de la caméra par une collègue, a toujours reconnu avoir conservé certaines images pour se masturber. Sur les 37 plaignantes, une vingtaine était présente dans la salle d’audience. A l’époque des faits, qui ont débuté au moins en 2019, selon l’acte d’accusation, elles travaillaient toutes pour financer leurs études.

Peur, paranoïa, angoisses, méfiance envers les hommes: les plaignantes ont exprimé les conséquences encore actuelles de la découverte de cette violation répétée de leur intimité. De son côté, le prévenu, qui souffre de voyeurisme, a dit avoir pris conscience de ses actes grâce à une psychothérapie et ne plus considérer les femmes comme de seuls objets de désir. Le verdict sera rendu mercredi.

