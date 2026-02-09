La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Un homme s’échappe de l’Hôpital du Jura à Delémont

Keystone-SDA

Un homme soupçonné de cambriolage s'est enfui lundi vers 9h00 de l'Hôpital du Jura à Delémont. Il n'a pas encore été retrouvé.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Une importante opération de police a été mise en place pour tenter de retrouver le fuyard, âgé d’une quarantaine d’années. Ce dernier ne présente aucun danger pour la population, indique la police cantonale jurassienne dans un communiqué.

Soupçonné de cambriolages, l’individu a été interpellé dans le courant du week-end à Miécourt (JU). De type européen, il présente des blessures au visage, notamment au niveau du nez.

La police examine actuellement les circonstances exactes de sa fuite et lance un appel à témoins.

