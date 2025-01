Un homme tue 12 personnes au Monténégro

Keystone-SDA

Douze personnes, dont deux enfants, ont été tuées par un homme armé qui a déclenché une fusillade mercredi en fin de journée dans un restaurant du sud du Monténégro, a déclaré jeudi une procureure monténégrine. Un deuil national de trois jours a été prononcé.

(Keystone-ATS) « Douze personnes ont été tuées, dont deux enfants », a déclaré la procureure Andrijana Nastic aux médias, le bilan précédent faisant état d’au moins dix morts. L’auteur de la fusillade s’est suicidé d’une balle dans la tête alors qu’il était cerné par la police.

La fusillade a commencé vers 17h30 mercredi dans le village de Bajice, près de la ville de Cetinje, selon la police.

Les victimes ont été tuées à cinq endroits différents, les quatre premières à l’intérieur du restaurant, a précisé la procureure.

« Chaque lieu a été inspecté et des preuves ont été recueillies », a-t-elle déclaré.

« Le travail des procureurs et de la police sont en cours pour déterminer les circonstances dans lesquelles cela a eu lieu », a-t-elle ajouté.

Quatre personnes ont également été grièvement blessées et transportées à l’hôpital de la capitale, Podgorica.

Les vies de trois d’entre elles étaient toujours en danger, a indiqué le ministre de la Santé Vojislav Simun.

Ivre

La police a écarté l’hypothèse d’un « affrontement entre groupes criminels organisés » et a précisé que les armes utilisées étaient illégales.

Un peu plus tôt, le chef de la police Lazar Scepanovic avait indiqué que le meurtrier, âgé de 45 ans, « s’était disputé avec un client avec qui il avait passé une grande partie de la journée, et alors qu’il avait bu de grandes quantités d’alcool, était rentré chez lui et avait pris une arme ».

Le gouvernement a décrété un deuil national de trois jours à partir de jeudi.