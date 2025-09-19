Un hydravion s’écrase dans le lac de Zoug
Un hydravion s'est abîmé vendredi vers 13h45 dans le lac de Zoug, près de Cham (ZG) avant de couler. Deux personnes se trouvaient à bord. Une femme de 60 ans n'a pas survécu à l'accident.
(Keystone-ATS) L’accident s’est produit dans le cadre d’une manifestation aérienne, ont annoncé vendredi soir les autorités judiciaires de Zoug. Après avoir été informés du crash, les secours se sont rapidement rendus sur place.
Le pilote, âgé de 49 ans, a pu quitter l’avion par ses propres moyens et se mettre en sécurité. Il n’a pas été blessé.
L’avion a été localisé à une profondeur d’environ 10 mètres, à quelque 200 mètres de la rive. La femme de 60 ans, alors portée disparue, a été retrouvée morte par les plongeurs.
Des barrages anti-pollution ont été mis en place en raison des fuites de carburant. La manifestation aérienne a été interrompue et une équipe d’assistance a été dépêchée sur place pour prendre en charge les proches et les autres personnes présentes.
Les investigations visant à récupérer l’avion sont en cours. La cause exacte de l’accident sera déterminée sous la direction du Ministère public du canton de Zoug et du Ministère public de la Confédération, en étroite collaboration avec le Service suisse d’enquête de sécurité (SESE) et la police de Zoug.