La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Un hydravion s’écrase dans le lac de Zoug

Keystone-SDA

Un hydravion s'est abîmé vendredi vers 13h45 dans le lac de Zoug, près de Cham (ZG) avant de couler. Deux personnes se trouvaient à bord. Une femme de 60 ans n'a pas survécu à l'accident.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’accident s’est produit dans le cadre d’une manifestation aérienne, ont annoncé vendredi soir les autorités judiciaires de Zoug. Après avoir été informés du crash, les secours se sont rapidement rendus sur place.

Le pilote, âgé de 49 ans, a pu quitter l’avion par ses propres moyens et se mettre en sécurité. Il n’a pas été blessé.

L’avion a été localisé à une profondeur d’environ 10 mètres, à quelque 200 mètres de la rive. La femme de 60 ans, alors portée disparue, a été retrouvée morte par les plongeurs.

Des barrages anti-pollution ont été mis en place en raison des fuites de carburant. La manifestation aérienne a été interrompue et une équipe d’assistance a été dépêchée sur place pour prendre en charge les proches et les autres personnes présentes.

Les investigations visant à récupérer l’avion sont en cours. La cause exacte de l’accident sera déterminée sous la direction du Ministère public du canton de Zoug et du Ministère public de la Confédération, en étroite collaboration avec le Service suisse d’enquête de sécurité (SESE) et la police de Zoug.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision