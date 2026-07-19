Un incendie dans les combles d’un hôtel à Lucerne

Keystone-SDA

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Un incendie s'est déclaré dimanche soir dans les combes de l'hôtel Continental Park, à Lucerne. Les médias parlent d'une une intervention importante des pompiers. La police a confirmé les faits, mais n'a fourni aucune information concernant d'éventuelles victimes.

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(Keystone-ATS) Des images montrent une colonne de fumée s’élevant au-dessus de l’hôtel, situé dans le centre-ville de Lucerne, à proximité de la gare.

Les médias ont rapporté que des clients de l’hôtel et des habitants des maisons environnantes avaient été évacués, des faits que la police cantonale a refusé de confirmer. Un communiqué est prévu, a-t-elle indiqué.