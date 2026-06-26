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Un incendie se déclare dans une chambre des HUG à Genève

Keystone-SDA

Un incendie s'est déclaré vendredi après-midi dans une chambre des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Une personne a été emmenée aux urgences pour un contrôle, a indiqué vendredi soir le Service d'Incendie et de Secours (SIS).

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le feu a été détecté automatiquement, ce qui a déclenché la fermeture des portes coupe-feu de l’unité concernée, située au deuxième étage. Le personnel soignant a maîtrisé le départ de feu à l’aide d’un dévidoir avant l’arrivée des pompiers. Les patients ont également été évacués.

A leur arrivée, les équipes du SIS ont traité les fumées restantes et effectué divers contrôles. La chambre où le sinistre a débuté a subi d’importants dégâts.

Au total, 19 personnes, patients et membres du personnel, ont été examinées sur place. Vingt sapeurs-pompiers professionnels et cinq véhicules ont été mobilisés pour cette intervention.

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