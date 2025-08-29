La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Un jeune de 19 ans incarcéré à la suite des émeutes à Lausanne

Keystone-SDA

Un jeune de 19 ans a été incarcéré à la suite des émeutes du début de semaine à Lausanne. Reconnu grâce à l'imagerie, il était présent lors des deux nuits de violence, se faisant notamment l'auteur de plusieurs incendies de poubelles et de tirs de mortiers.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Cet homme, originaire de Serbie et domicilié dans la région lausannoise, a reconnu les faits, indique vendredi la police lausannoise dans un communiqué. Il a été placé en détention provisoire.

En l’état, il est notamment prévenu des infractions d’émeute, de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, de dommages à la propriété et d’infraction à la Loi sur les explosifs.

Les investigations se poursuivent et d’autres interpellations auront lieu prochainement, affirme la police.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
8 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
31 J'aime
59 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision