Un jeune de 19 ans incarcéré à la suite des émeutes à Lausanne
Un jeune de 19 ans a été incarcéré à la suite des émeutes du début de semaine à Lausanne. Reconnu grâce à l'imagerie, il était présent lors des deux nuits de violence, se faisant notamment l'auteur de plusieurs incendies de poubelles et de tirs de mortiers.
(Keystone-ATS) Cet homme, originaire de Serbie et domicilié dans la région lausannoise, a reconnu les faits, indique vendredi la police lausannoise dans un communiqué. Il a été placé en détention provisoire.
En l’état, il est notamment prévenu des infractions d’émeute, de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, de dommages à la propriété et d’infraction à la Loi sur les explosifs.
Les investigations se poursuivent et d’autres interpellations auront lieu prochainement, affirme la police.