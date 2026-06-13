La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Un jeune ouvrier périt sur un chantier autoroutier d’Obwald

Keystone-SDA

Un ouvrier du bâtiment de 29 ans a perdu la vie vendredi après-midi sur un chantier de l’autoroute A8 près de Giswil (OW). Il a été frappé à la tête par un élément métallique et est décédé sur place malgré les tentatives de réanimation.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’accident est survenu peu après 16h15 sur le chantier du tunnel de l’A8 à Kaiserstuhl, a indiqué samedi la police cantonale d’Obwald. L’ouvrier a été mortellement blessé à la tête lors du levage d’un élément métallique.

Malgré l’intervention rapide des secours et les tentatives de réanimation, l’homme de 29 ans a succombé à ses blessures sur place. Les circonstances exactes de l’accident font l’objet d’investigations.

Les opérations visant à dégager l’élément métallique et le véhicule concerné se sont révélées délicates et ont duré plusieurs heures. Les secours, un hélicoptère d’Air Glaciers, les pompiers, une équipe de soutien psychologique ainsi que le ministère public ont été mobilisés.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision