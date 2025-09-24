Un lâcher d’eau au barrage de Rossens (FR) pour préserver la Sarine

Keystone-SDA

Groupe E effectuera le 2 octobre un lâcher d’eau dans la Sarine, depuis le barrage de Rossens (FR). La mesure vise à préserver la rivière et à rétablir un transport des graviers et des sédiments proche de l’état naturel en aval de l'ouvrage.

2 minutes

(Keystone-ATS) L’opération débutera à 02h00 avec l’ouverture d’une vanne, la montée des eaux atteindra son maximum vers 07h00, puis le débit sera réduit par paliers dès 10h00 pour revenir à la normale aux alentours de 22h00, a indiqué mercredi l’entreprise de Granges-Paccot (FR). Pour des raisons de sécurité, le chemin de randonnée de la Maigrauge sera fermé.

Il est demandé par ailleurs à la population de ne pas s’approcher du cours d’eau pendant toute la durée de l’opération, précise le communiqué. Le débit maximum atteindra 220 mètres cubes par seconde, soit près de 88 fois plus que le débit plancher habituel de 2,5 mètres cubes par seconde en hiver.

Pour la Confédération

En Basse-Ville de Fribourg, les vannes du barrage de la Maigrauge seront ouvertes et l’usine hydroélectrique de l’Oelberg continuera de turbiner tant que cela sera possible. A Schiffenen, en revanche, le passage de la crue ne nécessitera pas d’ouverture de vannes. Le lâcher d’eau représente plus de 6,3 millions de mètres cubes.

L’électricité qui ne pourra pas être produite le 2 octobre sera compensée financièrement par la Confédération, et non par Groupe E ni par ses clients, explique le communiqué. Ainsi, le lâcher d’eau n’a aucun effet sur la facture d’électricité et ne met pas en danger la sécurité d’approvisionnement.

L’opération est soutenue par la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME) et l’Office fédéral de l’environnement.