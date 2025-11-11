La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Un léopard rend visite à l’ambassade de Suisse à Katmandou

Keystone-SDA

Le site de l'ambassade de Suisse à Katmandou, au Népal, a connu une visite surprise. Un léopard de 4 ans y a été récupéré lors d'une opération de sauvetage menée conjointement par le National Trust for Nature Conservation, la police népalaise et le service des forêts.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) On ne sait pas encore d’où venait le félin et comment il est arrivé à l’ambassade, mais il est probable qu’il soit venu du corridor de la rivière Nakkhu, situé à proximité, et qu’il ait cherché refuge contre l’activité humaine sur le terrain de l’ambassade, explique Gobinda Prasad Pokharel, responsable de la protection de la nature au National Trust for Nature Conservation, aux médias locaux. SRF a rapporté l’information mardi.

Le léopard s’était caché dans une ruelle étroite sur le site de l’ambassade. Il a été anesthésié puis emmené au zoo pour y recevoir des soins et être mis en observation. L’ambassadrice suisse Danielle Meuwly a remercié les forces d’intervention sur la plateforme X: «Grâce à votre engagement, cette opération de sauvetage a pu être menée à bien».

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision