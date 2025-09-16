Un lynx pourra être abattu dans l’Oberland bernois
Après avoir attaqué des moutons et des chèvres dans le Kandertal (BE) et ses environs, un lynx pourra être tué. Bien que le seuil de bêtes tuées prescrit par la Confédération pour autoriser un tir n'ait pas été atteint, l'Office fédéral de l'environnement estime que le lynx B903 doit être considéré comme un cas exceptionnel au sens du Plan lynx.
(Keystone-ATS) La dernière attaque remonte au 6 septembre dernier, lorsque le félin s’en est pris à deux chèvres, indique mardi le canton de Berne dans un communiqué. «Il est à prévoir que le lynx tue à nouveau des moutons et ne change guère de comportement», est-il indiqué.
L’inspection de la chasse peut tirer l’animal dans le périmètre des communes de Frutigen, Kandersteg, Kandergrund et Reichenbach im Kandertal. L’autorisation de tir entre en vigueur mercredi.
La décision peut encore être contestée par les associations qualifiées, les éventuels recours n’ayant toutefois pas d’effet suspensif.