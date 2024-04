Un manuscrit de Richard Wagner est de retour à Zurich

(Keystone-ATS) Un manuscrit du compositeur Richard Wagner, réalisé à Zurich, est revenu sur son lieu de création après plus de 170 ans. L’université de Zurich (UZH) a acquis le document lors d’une vente aux enchères, a-t-elle annoncé mercredi.

“L’achat du manuscrit de Wagner est d’une grande importance pour Zurich, pour l’université et pour la science”, indique le recteur de l’UZH Michael Schaepman, cité dans le communiqué.

Le manuscrit intitulé “Mitteilung an meine Freunde” (communication à mes amis) a été rédigé en août 1851 à Zurich dans la maison “Zum Abendstern” dans le quartier d’Enge. Le texte a été publié la même année comme supplément et préface aux livrets des opéras “Le Vaisseau fantôme”, “Tannhäuser” et “Lohengrin”.

Il s’agit d’une sorte d’état des lieux autobiographique: Wagner fait une interprétation de son œuvre passée et résume ce que le drame musical doit accomplir à l’avenir.

Jusqu’à présent, le texte n’était disponible pour les scientifiques que dans une version imprimée. Le manuscrit révèle en revanche un travail important: écrit à l’encre brun foncé, il comporte de nombreuses ratures et corrections, ainsi que divers ajouts.

Aperçu de la pensée de Wagner

Les musicologues de l’UZH veulent maintenant étudier et retracer la manière dont ce texte a été rédigé. Selon l’université, ces analyses permettront d’acquérir de nouvelles connaissances et de jeter un regard sur l’œuvre, la pensée et l’activité de Richard Wagner à Zurich.

Zurich a été une étape importante dans la biographie et l’œuvre de Richard Wagner, note l’UZH. Après l’échec de la révolte de mai 1849 à Dresde contre le roi de Saxe Frédéric-Auguste II, à laquelle le compositeur avait participé, Wagner a vécu en exil à Zurich après sa fuite de 1849 à 1858.