Un Marché-Concours aux couleurs bernoises se prépare

Keystone-SDA

Les organisateurs du Marché-Concours ont présenté jeudi devant la presse la 121e édition de leur manifestation, qui aura lieu du 7 au 9 août à Saignelégier (JU). Pour la première fois de l'histoire, le canton de Berne sera hôte d'honneur.

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(Keystone-ATS) Pour des raisons politiques, liées à la Question jurassienne, le canton de Berne n’avait jamais eu ce privilège. Il est le seul canton à ne pas encore avoir été invité d’honneur lors du Marché-Concours national de chevaux.

Certes, les éleveurs bernois sont nombreux à chaque édition lors de la manifestation. Mais pour offrir à leur canton le statut d’invité d’honneur, tant les organisateurs que les autorités bernoises ont souhaité attendre que la Question jurassienne soit réglée sur le plan institutionnel. C’est chose faite avec le transfert de Moutier dans le Jura, effectif depuis le 1er janvier dernier.

L’an dernier, le canton de Genève était l’invité d’honneur. La manifestation avait attiré entre 45’000 et 50’000 personnes.