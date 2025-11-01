Un million de visiteurs au Théâtre du Passage à Neuchâtel

Keystone-SDA

Le Théâtre du Passage à Neuchâtel fête samedi ses 25 ans. Depuis sa création, l'institution a accueilli plus d'un million de visiteurs lors de 4121 représentations.

(Keystone-ATS) Durant ces 25 ans, «nous avons dénombré 150 créations en nos murs», a déclaré à Keystone-ATS Margaux Jubin, chargée de communication du théâtre. Depuis début 2025, Robert Sandoz a succédé à Robert Bouvier à la tête de l’institution,

Ce dernier, qui avait incarné l’institution, va d’ailleurs jouer samedi une version intime de son spectacle «Ça veut jouer (ou bien ?)» où il partage les coulisses et anecdotes de la création du Théâtre.

Dans un entretien qu’il avait donné à l’agence de presse en 2020, Robert Bouvier avait raconté: «Quand j’ai signé pour devenir directeur du Passage, j’avais demandé un contrat de trois ans, car cinq ans me semblaient trop longs. Finalement, cela fait plus de 20 ans, et à chaque fois un autre projet m’a poussé à continuer».

Visite guidée du lieu

«J’étais seul pendant six mois pour monter un théâtre avec un budget très restreint, engager du personnel, faire une programmation, trouver un nom, un graphisme, surveiller le chantier en voyant fréquemment l’architecte et rechercher des mécènes et des sponsors. Mais j’ai eu une pleine liberté et j’ai pu faire une programmation avec mon coeur et y donner une âme», avait précisé le directeur d’alors.

Hormis le spectacle de Robert Bouvier, plusieurs activités sont programmées pour les festivités de samedi. Le public pourra assister à une visite du lieu avec l’ingénieur Pierre Gorgé, concepteur du théâtre.

Un concert de Claude Cavalli est au programme également, tout comme un brunch et un spectacle des circassiens d’Optraken, qui «vont littéralement retourner le Passage à coup d’acrobaties, d’explosions et de philosophie», selon les organisateurs.