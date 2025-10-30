Un mois pour mettre en lumière la littérature valaisanne

Keystone-SDA

Le Valais lance une nouvelle action pour valoriser la littérature cantonale. Durant tout le mois de novembre, les lectrices et lecteurs pourront identifier les ouvrages valaisans dans les librairies du canton grâce à un autocollant "Lire valaisan / Das Wallis lesen", spécialement créé pour l'occasion. La Médiathèque Valais et plusieurs bibliothèques participent aussi à cette démarche.

(Keystone-ATS) Une liste des autrices et auteurs professionnels vivants ainsi que de leurs publications des dix dernières années a été établie, explique jeudi l’Etat du Valais dans un communiqué. Au total, plus de 300 ouvrages de quelque 110 écrivains seront labellisés «Lire valaisan / Das Wallis lesen».

«Cette action de valorisation et de visibilisation» de la littérature valaisanne marque «une étape fondatrice» vers la création, dès novembre 2026, d’un Mois de la littérature valaisanne. Celui-ci rassemblera divers événements littéraires dans le canton.

Librairies sollicitées

Afin d’intégrer les librairies dans ce nouvel événement à venir, un appel à projets sera ouvert en 2026. «Il aura pour but d’identifier des actions nouvelles qui pourraient être réalisées pour répondre au mieux aux besoins du terrain et mettre en valeur les auteurs et autrices valaisans», précise le communiqué.

En parallèle, l’atelier de traduction de Rarogne sera «repensé et renforcé». Cette mesure permettra aux auteurs et autrices sélectionnés de faire traduire leurs ouvrages et se voir ainsi ouvrir un nouveau marché, explique le Canton.

Au niveau scolaire, les cycles d’orientation seront aussi invités à conduire des actions en lien avec le mois de la littérature dès la rentrée scolaire 2026-2027.