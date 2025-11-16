La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Un mort dans l’accident d’un véhicule agricole en Haut-Valais

Keystone-SDA

Un homme a perdu la vie dans un accident de travail samedi à Ried-Mörel, en Haut-Valais. Son véhicule agricole a quitté la route lors d'une manoeuvre.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’accident s’est produit vers 14h45 sur un chemin rural. Alors que le conducteur étendait du lisier dans un champ, l’arrière du véhicule a quitté la route pour une raison encore indéterminée. Il a entraîné avec lui la cabine du tracteur, explique dimanche le Ministère public valaisan dans un communiqué.

Malgré l’intervention des secours, le conducteur – un Suisse de 62 ans – est décédé sur les lieux de l’accident.

L’intervention a mobilisé, en plus de la police, l’Organisation cantonale valaisanne des secours, un hélicoptère d’Air Zermatt, un médecin urgentiste et les pompiers d’Aletsch.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

