Un mort dans un accident d’avion à Valeyres-sous-Rances (VD)
Un avion s'est écrasé samedi après-midi à Valeyres-sous-Rances (VD), alors qu'il regagnait l'aérodrome d'Yverdon-les-Bains. Seul à bord, le pilote de l'appareil a été tué dans cet accident, indique dimanche la police cantonale vaudoise.
(Keystone-ATS) La victime est un Vaudois de 67 ans domicilié à Yverdon. Il avait effectué plusieurs remorquages de planeur durant la journée. L’appareil, un Aerospool WT-9 Dynamic LSA, s’est écrasé dans un champ, pour une raison encore inconnue, précise la police.