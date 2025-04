Un mort et 27 blessés dans des frappes russes en Ukraine

Au moins une personne a été tuée et 27 autres ont été blessées jeudi dans des frappes russes sur la ville de Dnipro, dans le centre de l'Ukraine, et plusieurs autres villes, ont annoncé les autorités locales.

(Keystone-ATS) La Russie a de son côté revendiqué la prise d’un village dans la région frontalière de Soumy, ce qui constituerait une petite avancée dans cette zone du nord-est de l’Ukraine dont ses troupes avaient dû se retirer au printemps 2022.

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l’armée russe a tiré dans l’après-midi un missile balistique sur Dnipro, faisant un mort et cinq blessés.

Un peu plus tôt, une attaque de drone russe avait fait 12 blessés à Nikopol, dans la même région. L’un d’eux, un adolescent de 16 ans, est dans un « état grave », selon le gouverneur régional Serguiï Lyssak.

Dix autres personnes ont été blessées dans la région méridionale de Mykolaïv dans une attaque de drones, ont déploré les services d’urgence.

A Kiev, des journalistes de l’AFP ont entendu des sirènes d’alerte avertissant d’une attaque aérienne, puis des explosions au-dessus de la ville.

L’armée de l’air a déclaré que la Russie avait attaqué avec 145 drones de conception iranienne et des drones leurres, et que 85 de ces engins avaient été abattus par des unités de la défense antiaérienne, dont 16 au-dessus de la capitale.

De son côté, la Russie a assuré avoir abattu 42 drones ukrainiens au-dessus de ses régions occidentales et méridionales.

Offensives russes

Russes et Ukrainiens ont intensifié leurs frappes malgré les récentes tentatives des États-Unis d’amener les belligérants à des pourparlers destinés à mettre fin à plus de trois ans de combats.

« La Russie ignore manifestement la diplomatie et n’utilise les contacts avec le monde que pour faire quelque chose d’avantageux pour elle, et non pour mettre fin à la guerre », a dénoncé M. Zelensky.

Côté russe, le ministère de la Défense a revendiqué jeudi la capture du village ukrainien de Jouravka, accolé à la frontière dans la région de Soumy (nord-est).

En août dernier, l’Ukraine avait déclenché à partir de ce territoire une offensive surprise dans la région russe frontalière de Koursk, s’emparant de centaines de kilomètres carrés.

Les forces russes ont repris ces dernières semaines dans cette région la quasi totalité des zones occupées par l’Ukraine, et est en passe désormais de menacer celle, ukrainienne, de Soumy.

Le commandant des armées ukrainiennes, Oleksandre Syrsky, a affirmé mercredi au média LB.ua que les forces russes avaient lancé « il y a quelques jours » des offensives dans les régions de Soumy et de Kharkiv, également dans le nord-est, pour créer des « zones tampons » et ainsi éviter de nouvelles incursions ukrainiennes.

L’Ukraine mène justement une autre offensive transfrontalière, de bien moindre importance que dans la région de Koursk, dans celle, voisine, de Belgorod.