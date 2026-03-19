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Un mort et deux blessés à Sébastopol après une attaque ukrainienne

Keystone-SDA

Un homme est mort après une attaque ukrainienne à Sébastopol dans la nuit de mercredi à jeudi, ont annoncé les autorités russes. Elles affirment avoir abattu 27 drones.

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1 minute

(Keystone-ATS) «Un homme qui se trouvait dans une maison d’un lotissement […] est décédé à la suite de l’attaque menée par les forces armées ukrainiennes», a écrit sur le réseau social Telegram Mikhaïl Razvojaïev, gouverneur de Sébastopol, important port de Crimée, annexée en 2014. Deux personnes ont également été blessées, a-t-il ajouté.

Le gouverneur de la région russe de Stravropol (sud), Vladimir Vladimirov, a annoncé sur Telegram que la défense aérienne russe a «abattu plusieurs drones» en «repoussant une attaque menée par des drones ennemis visant la zone industrielle de Nevinnomyssk».

Les autorités ukrainiennes ont également signalé trois blessés à Odessa (sud) après une attaque russe sur un quartier résidentiel de la ville portuaire de la mer Noire.

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