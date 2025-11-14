La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Un motard à 97 km/h au lieu de 40 km/h à Boudevilliers (NE)

Keystone-SDA

Un motard a été mesuré à 97 km/h dans une zone limitée à 40 km/h dans le village de Boudevilliers (NE). Il s'expose à un retrait de permis de deux ans.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Après avoir été flashé le 7 novembre en début d’après-midi par un radar mobile, ce ressortissant français de 57 ans domicilié dans le canton de Neuchâtel n’a pas pu être directement intercepté par la police de la circulation.

Les gendarmes se sont alors rendus le lendemain à son domicile, indique vendredi la police neuchâteloise dans un communiqué. L’auteur du délit a ensuite été auditionné dans leurs locaux. Le chauffard sera dénoncé au Ministère public.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision