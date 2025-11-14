Un motard à 97 km/h au lieu de 40 km/h à Boudevilliers (NE)

Keystone-SDA

Un motard a été mesuré à 97 km/h dans une zone limitée à 40 km/h dans le village de Boudevilliers (NE). Il s'expose à un retrait de permis de deux ans.

1 minute

(Keystone-ATS) Après avoir été flashé le 7 novembre en début d’après-midi par un radar mobile, ce ressortissant français de 57 ans domicilié dans le canton de Neuchâtel n’a pas pu être directement intercepté par la police de la circulation.

Les gendarmes se sont alors rendus le lendemain à son domicile, indique vendredi la police neuchâteloise dans un communiqué. L’auteur du délit a ensuite été auditionné dans leurs locaux. Le chauffard sera dénoncé au Ministère public.