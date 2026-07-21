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Un motard à plus de 180 km/h sur la route du Marchairuz

Keystone-SDA

Un motard a été flashé à 181 km/h au lieu des 80 km/h autorisés sur la route du Marchairuz, dimanche en direction de la Vallée de Joux (VD). Le chauffard, domicilié dans le canton de Genève, a été interpellé quelques kilomètres plus loin par la police.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Dans un communiqué diffusé mardi, la police précise que le motard a été contrôlé au moyen d’un système immobile laser, au lieu-dit «Petite Rolat» sur la commune du Chenit.

Le conducteur a reconnu les faits et son permis lui a été retiré. Une instruction pénale a été ouverte à son encontre par le Ministère public.

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