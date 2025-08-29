Un motard décède après un accident à Tramelan (BE)

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

Un motard a perdu la vie vendredi après un accident de la circulation à Tramelan. Il est entré en collision avec une voiture, a indiqué la police cantonale bernoise.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La police a été informée vers 10h10 de l’accident qui a eu lieu sur la Grand-Rue tramelote, peut-on lire dans un communiqué. Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime circulait sur la Grand-Rue en direction de Tavannes lorsqu’il s’est, pour des raisons encore à déterminer, retrouvé sur la voie opposée. Il est alors entré en collision frontale avec une voiture qui arrivait en sens inverse.

Malgré des mesures de sauvetage immédiatement entreprises par des tiers, puis reprises par les forces d’intervention, le motard est décédé sur place. La victime est un Suisse de 52 ans, domicilié dans le canton de Fribourg, a écrit la police.

Le tronçon de route a été entièrement bouclé durant plusieurs heures pour les besoins de l’intervention. Outre divers services de la Police cantonale bernoise, l’intervention a mobilisé une équipe d’ambulanciers, ainsi qu’un hélicoptère de la Rega, les spécialistes de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne, et le Care Team du canton de Berne.

Une enquête a été ouverte sous la direction du Ministère public du Jura bernois, afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

