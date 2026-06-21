Un motard de 19 ans se blesse grièvement à Rossinière (VD)

Keystone-SDA

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Un motocycliste de 19 ans a été grièvement blessé samedi en fin d'après-midi dans un accident à Rossinière (VD). Son pronostic vital est engagé, a indiqué la police cantonale vaudoise dimanche.

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(Keystone-ATS) Le jeune homme, titulaire d’un permis d’élève conducteur, circulait en direction de Bulle lorsqu’il a dévié de sa trajectoire avant une courbe. Il a quitté la chaussée pour une raison encore indéterminée et a terminé sa course dans un talus.

C’est le passager d’un autre véhicule qui a aperçu le motocycliste en contrebas de la route et a donné l’alerte. Le ressortissant suisse, domicilié dans le canton de Fribourg, a été héliporté par la Rega au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).

La route est restée fermée durant six heures pour les besoins de l’intervention et du constat. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale.