Un motard fait une sortie de route et se tue à Courlevon (FR)

Keystone-SDA

Un motard de 40 ans a perdu la vie, samedi, à Courlevon (FR). Le malheureux a, semble-t-il, perdu la maîtrise de son deux-roues dans une courbe, peu après la sortie de la localité. Malgré l'intervention rapide des secours, il est décédé sur place.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le motocycliste a terminé sa course contre une souche d’arbre et a été projeté plusieurs mètres en contrebas, indique dimanche la police cantonale de Fribourg dans un communiqué. La route cantonale entre Courlevon et Courtepin a été fermée pendant environ 4 heures pour permettre aux secours d’intervenir.

Une enquête a été ouverte. Elle tentera d’établir les raisons pour lesquelles le motard a quitté la chaussée.

