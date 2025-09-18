La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Un motard gravement blessé à Sangernboden (BE)

Keystone-SDA

Un motard s'est grièvement blessé jeudi matin dans un accident à Sangernboden (BE). Il a été héliporté par la Rega vers un hôpital.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Selon les premières constatations de la police cantonale bernoise, le malheureux circulait depuis le col du Gurnigel en direction de Sangernboden.

Peu avant 12h00, le motard a quitté la route, pour des raisons qui restent à déterminer. Il a alors heurté une pierre avant d’être projeté en travers de la route. Lui et sa moto ont ensuite dévalé un talus sur plusieurs mètres.

Une enquête a été ouverte.

