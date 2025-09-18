Un motard gravement blessé à Sangernboden (BE)
Un motard s'est grièvement blessé jeudi matin dans un accident à Sangernboden (BE). Il a été héliporté par la Rega vers un hôpital.
(Keystone-ATS) Selon les premières constatations de la police cantonale bernoise, le malheureux circulait depuis le col du Gurnigel en direction de Sangernboden.
Peu avant 12h00, le motard a quitté la route, pour des raisons qui restent à déterminer. Il a alors heurté une pierre avant d’être projeté en travers de la route. Lui et sa moto ont ensuite dévalé un talus sur plusieurs mètres.
Une enquête a été ouverte.