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Un motard gravement blessé entre Soubey et Les Enfers

Keystone-SDA

Un motard s'est grièvement blessé dimanche après-midi à la suite d'une sortie de route due, selon la police, à une vitesse inadaptée peu avant le village des Enfers (JU). Arrivant de Soubey, il a manqué un virage et dévalé un talus avant de s'immobiliser une quinzaine de mètres en contrebas.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Grièvement blessé, le motard a dû être extrait de sa position par hélitreuillage. Il a ensuite été héliporté par la Rega à l’hôpital de l’Ile à Berne, a indiqué dans un communiqué la police cantonale jurassienne. La route a dû être fermée durant deux heures à la circulation, alors que 17 secouristes ont participé au sauvetage.

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