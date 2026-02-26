La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Un motard grièvement blessé aux Genevez (JU)

Keystone-SDA

Un motard est entré en collision jeudi après-midi avec la remorque d'un tracteur peu avant l'entrée des Genevez (JU). Grièvement blessé, il a été emmené à l'hôpital par la Rega, a indiqué jeudi soir la police jurassienne.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’accident, survenu vers 17h20, s’est produit alors que le tracteur bifurquait à gauche. Le motocycliste qui tentait un dépassement s’est rendu compte trop tard de la manoeuvre de l’agriculteur et n’est pas parvenu à éviter le choc. Ejecté, il a heurté le timon de la remorque, tandis que sa moto percutait la roue arrière du tracteur.

Les ambulanciers arrivés sur place ont requis l’intervention de la Rega, a précisé la police.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision