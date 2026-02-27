La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Un motard perd la vie à Savigny

Keystone-SDA

Un motard de 52 ans a perdu la vie dans la nuit de jeudi à vendredi sur la route de Lutry à Savigny (VD). Les premiers éléments de l'enquête montrent qu'il a vraisemblablement dévié de sa trajectoire, roulé dans un champ, avant d'effectuer une embardée.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Sur place, les membres des services de secours ont procédé à un massage cardiaque, sans parvenir toutefois à le réanimer, indique vendredi la police vaudoise dans un communiqué. La victime est un ressortissant français, habitant la région.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

