Un motard pincé après 47 dépassements à l’intérieur du Gothard

Keystone-SDA

La police cantonale tessinoise a arrêté dimanche un motard britannique qui s'était fait l'auteur d'une importante série de dépassements interdits dans le tunnel autoroutier du Saint-Gothard. L'homme a été interdit de circuler en Suisse.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le motard, un ressortissant britannique de 46 ans résidant en Angleterre, a été arrêté dans le canton d’Uri par des agents de la police cantonale uranaise. Peu avant, la Centrale d’alarme commune (CECAL) a été avertie des multiples infractions qu’il avait commis, a indiqué lundi la police tessinoise dans un communiqué.

L’analyse des caméras de surveillance a permis d’établir que le motard avait effectué pas moins de 47 dépassements, dont deux sur des poids lourds et 45 sur des voitures, à l’intérieur du tunnel. Le chauffard a été dénoncé au Ministère public pour infraction grave à la Loi fédérale sur la circulation routière, conduite en état d’incapacité, et s’est vu interdire de circuler en Suisse.

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Voir la discussion

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d'avenir: celle d'un progrès constant. Mais qu'en est-il réellement?

Voir la discussion

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Voir la discussion
