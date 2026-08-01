Un motard se tue sur la route à Innertkirchen (BE)

Keystone-SDA

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Un motard a perdu la vie samedi après une perte de maîtrise de son engin à Innertkirchen (BE). Le tronçon de route concerné a été totalement bouclé pendant plusieurs heures. Une enquête est en cours pour clarifier le déroulement de l’accident.

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(Keystone-ATS) Ce dernier est survenu en-dessous des gorges de l’Aar, à l’est, sur la route du col du Grimsel, a indiqué la police cantonale bernoise. Selon les premiers éléments, le motard circulait de Meiringen en direction d’Innertkirchen, lorsque pour une raison qu’il reste à déterminer, il a perdu la maîtrise de sa moto lors d’un dépassement.

L’individu est alors entré en collision avec la glissière de sécurité, précise le communiqué. Il a chuté en s’infligeant de graves blessures. Malgré les premiers secours prodigués par des tiers et une prise en charge médicale par les forces d’intervention, le pilote est décédé sur place.

Des indices concrets laissent présumer de l’identité du défunt, l’identification formelle doit cependant encore avoir lieu. Outre la police cantonale, une équipe d’ambulance, un hélicoptère de la Rega et les sapeurs-pompiers de Meiringen et Innertkirchen ont été mobilisés.